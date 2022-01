Achterstand in aantal registraties bij RIVM loopt op: nu 131.000

Het aantal gevallen van corona bij de Olympische Spelen is opgelopen tot 139, geteld vanaf 23 januari. Het organisatiecomité in Beijing meldt zondag dat er zaterdag 34 nieuwe gevallen zijn bijgekomen. Het gaat om 23 atleten en teamleden die in Beijing arriveerden. De 11 andere gevallen zijn mensen die eerder in China aankwamen en al in de zogeheten 'superbubbel' zaten.

Vrijdag meldde het organisatiecomité 36 nieuwe positieve gevallen. Bij het Nederlandse team zijn nog geen gevallen van corona bekend.

Strikte scheiding

De Winterspelen worden gehouden onder strikte coronavirusregels, wat betekent dat alle deelnemers (van atleten tot journalisten) volledig gescheiden zijn van de Chinese bevolking. Om infecties zo snel mogelijk op te sporen, moet elke deelnemer in de bubbel dagelijks een PCR-test doen. Iedereen die positief test, moet naar een speciaal quarantainehotel. Na twee negatieve PCR-tests met daartussen een pauze van ten minste 24 uur, mogen de betreffende mensen weer uit isolatie.

Poolse schaatsploeg

Onder de nieuwste positieve gevallen is ook de Poolse shorttrackster Natalia Maliszewska, die in China medaillekandidate is. Zij is al de achtste atleet uit Polen die bij de Spelen corona blijkt te hebben. Langebaanschaatsers Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczon en Marek Kania zitten daar ook bij.

Voor Maliszewska wordt deelname nu een strijd tegen de klok. De heats van de 500 meter staan zaterdag al op het programma.