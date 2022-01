Ronald maakte 'Friese' variant op Wordfeud: "Ik let nu veel beter op mijn Fries"

De app is een paar maanden geleden verschenen en het gaat intussen hard. Nadat Van den Berg twee weken geleden met een interview in het AD stond, zijn er veel spelers bij gekomen. Ook voor het Fries. "Er zitten een paar heel fanatieke Friese spelers bij. Die hebben mij weer in contact gebracht met de Afûk en Tresoar."

Nog wat verbeteren

Wellicht dat Van den Berg ook nog contact zoekt met de Fryske Akademy. "Om te kijken of we nog wat zaken kunnen verbeteren. De menutaal in het spelletje is bijvoorbeeld nog niet in het Fries, maar alleen Nederlands en Engels."

"Commercieel is het Fries wat minder interessant, omdat het een vrij kleine groep is. Maar dit is een hobby en ik vind het mooi om wat extra's te doen voor het Fries. Dus we zullen zien of we de menutaal ook in het Fries kunnen krijgen."