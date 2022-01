Waterstand hoger dan verwacht, maandag weer code geel

Opnieuw code geel

Ook voor maandag heeft het KNMI alvast code geel uitgeroepen. De waarschuwing geldt voor het hele land. Verkeer en buitenactiviteiten moeten rekening houden met zware windstoten.

Vanaf maandagochtend vroeg komen in de kustprovincies windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur, in de kustgebieden en vlak aan zee 100 tot 110 kilometer per uur. In de middag neemt de wind geleidelijk af.

Voor zondag is geen waarschuwing afgegeven.