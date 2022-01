Waterstand hoger dan verwacht, maandag code oranje

Het Wetterskip gaat zondag de zeedijk tussen Holwerd en Lauwersoog inspecteren, net als die bij Schiermonnikoog.

Auto's in het water

Op Terschelling was er ook sprake van extreem hoog water. Daar werd 2,52 meter boven NAP gemeten. Geparkeerde auto's op de kades stonden in het water. De gemeente had zaterdag gewaarschuwd dat mensen hun auto moesten weghalen, maar niet iedereen had dat gedaan.