Amateurvoetbal kan weer beginnen: "Voetbalkleding aan en gaan!"

De jeugd kon al wel een poosje trainen, maar sinds deze week mag iedereen weer los. En ook de competities beginnen weer. De A-categorie, alles van de tweede divisie tot en met de vijfde klasse, begint over een week met de competitie. Alle anderen kunnen nu weer beginnen.

Niet meer wachten

Johannes Jongsma is leider bij een van de jeugdteam van ODV. Hij heeft het gemist. "In november en december hebben we aardig gevoetbald met de jeugd. Het is dan jammer dat er geen ouders bij konden, om te kijken hoe ze het deden."

Bij de wedstrijden die zaterdag werden gespeeld, waren voor het eerst weer ouders aanwezig. Een moeder vertelt dat haar zoon niet kon wachten om weer te voetballen: "Hij was vroeg van bed, direct de voetbalkleding aan en gaan! Voetballen, iedere zaterdag, is wel zijn ding. Hij houdt van sporten."



De club moet nog een wedstrijd inhalen, zegt Jongsma. "Ik hoop dat we nu niet weer in zo'n maatregel komen en dat we gewoon doorgaan tot de zomer."