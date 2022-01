Nicht komt naar buiten met unieke foto's en ansichtkaart van Abe Lenstra

Ook heeft ze twee kranten bewaard: een uit 1977 en een uit 1982. In die laatste gaat het over 'Het Heerenveense voetbalwonder'. Zo kijkt Bergsma echter niet naar haar neef. "Het blijft gewoon mijn neef. Tegen andere voetballers, zoals Kick Smit en Leen Vente, keek je op. Dat was bij Abe niet zo. Het was geen voetballer, het was Abe."

Maar met Abe voetballen deed ze vak. Toen ze klein waren, werd overal gevoetbald. Op straat, in de tuin en zo nu en dan ook stiekem in huis. "We voetbalden altijd in de tuin in de Compagnonstraat. Daar heb ik leren koppen van Abe. Ik moest met het voorhoofd koppen, want dat kon je de bal richting geven", zo vertelt Bergsma.