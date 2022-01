Tjeerd de Groot (D66) vindt dat het tijd wordt om pluimvee te inenten tegen de vogelgriep

"Hier is zeker animo voor onder de kippenhouders, want zoals we het nu doen, is het dweilen met de kraan open", zegt Faber. De Groot beschouwt inenten als een logische nieuwe stap in de strijd tegen de vogelgriep. "Een doorsnee leghen krijgt in haar leven al zo'n 20 vaccinaties. Daar kan deze ene best wel bij."

In Europees verband

Het inenten van pluimvee staat ook in het gemeenschappelijke plan van de pluimveesector en de overheid om de ziekte de bestrijden. Dat het nog niet is doorgevoerd, komt omdat hier in Europees verband afspraken over moeten worden gemaakt. Volgens De Groot zou zoiets mogelijk moeten zijn. "Frankrijk heeft een groot probleem met vogelgriep, onze grootste handelspartner Duitsland ook. Ik zeg daarom, ga met elkaar rond de tafel en regel dit."

In Nederland wordt het aantal dieren in de pluimveesector geschat op zo'n 100 miljoen stuks pluimvee. D66'er Tjeerd de Groot vindt dat er met name in waterrijke gebieden waar de vogelgriep rondgaat geen nieuwe bedrijven bij moeten komen, zolang de ziekte rondgaat. "Ik vind daarom dat de provincie Fryslân geen nieuwe vergunningen moet afgeven totdat dit probleem is opgelost."