Houdini-act brengt Dennis Veenker op de Spelen: "Ik stond een uur te trillen"

Het is speciaal dat je naar de spelen gaat. Je was eigenlijk gestopt, omdat je te langzaam was bij een remtest. Door een blessure bij iemand anders ben je toch nog ingevallen bij het team. Jullie hebben het limiet niet gehaald, maar werden toch voorgedragen en gaan nu naar Peking. Hoe heb je het afgelopen halfjaar beleefd?

"Ik heb nog nooit zoveel emoties gevoeld in mijn hele leven. Het heeft mij tien jaar ouder gemaakt. De test was een grote teleurstelling. Twee maanden later krijg je bericht dat ze me nodig hebben als reserve en dat je opgeroepen wordt. Een week later mocht ik starten in de wereldbeker. En zo ben je zes wereldbekers verder."

"We vochten tot aan de laatste meter van de laatste run in St. Moritz. Het lukte niet. Toen waren de overleggen met NOC*NSF en op dinsdag kreeg ik in een videocall te horen dat we naar Peking mogen. Dan ontplof je! Ik stond een uur te trillen. Dat besef is er nog steeds niet."