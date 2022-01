Tennisser Sander Arends bij terugkeer onderuit in finale

De Leeuwarder raakte in juli van afgelopen jaar geblesseerd aan zijn pink. De afgelopen tijd is hij bezig geweest met zijn revalidatie.

Weg naar de finale

Na een bye in de eerste ronde kwamen Arends en Pel op donderdag voor het eerst in actie tegen Dennis Novak (nr. 731) en Mats Moraing (nr. 516). Die wedstrijd werd uiteindelijk met een supertiebreak in de derde set binnengehaald: 4-6, 6-3 en 10-7.

In de halve finale tegen Kyrian Jacquet (nr. 466) en Tristan Lamasine (nr. 248) hadden de Nederlanders met 7-6 (6) en 6-4 wel aan twee sets genoeg.

Goed begin

De finale werd door Arends en Pel tegen Albano Olivetti (nr. 119) en David Vega Hernandez (nr. 86) nog wel goed begonnen. De eerste set ging met 6-3 naar Arends/Pel. De tweede set ging echter verloren met 4-6 en ook de supertiebreak was een prooi voor de Fransman en de Spanjaard.

Met de behaalde punten klimt Arends van de 97e naar de 93e plaats op de wereldranglijst. Daarmee is hij de nummer vijf van Nederland.