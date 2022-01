Tim Prins wint zilver op WK allround voor junioren

De titel in Innsbruck (Oostenrijk) ging naar Joep Wennemars, die een tijd van 1.10,65 reed. Dat was 0,51 seconde sneller dan Tim Prins. Het zilver was ook voor een Nederlander: Kayo Vos.

Wennemars was vrijdag ook al de snelste op de 500 meter. Prins, die nog maar eerstejaars A-junior is, pakte toen de titel op de 1.500 meter

Allround

Op de laatste afstand van het allroundtoernooi, de 5.00 meter, eindigde Prins als achtste in 6,50.54. Wennemars werd zevende in 6.49,71 en pakte daarmee de allroundtitel.

Prins eindigde als nummer twee in het klassement. Het brons was voor Emil Pedersen Matre uit Noorwegen. Op het NK allround voor junioren werd Prins ook al tweede achter Wennemars.

Jildou Hoekstra tiende

Bij de vrouwen werd Jildou Hoekstra tiende op de 1.000 meter. Ze finishte in 1,22.00. Dat was 2,27 seconden achter winnares Yukino Yoshida uit Japan. Hoekstra deed niet mee aan het allroundtoernooi.

Op zondag staan de ploegenachtervolging, de teamsprint en de massastart nog op het programma.