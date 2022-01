Van Beek stapte op als wethouder na doorschuiven agendapunt: "Bewijs van onkunde"

Het agendapunt over de financiële reserves werd op verzoek van een meerderheid van de raadsleden doorgeschoven. Van Beek, die in 2020 wethouder werd om de financiën van de gemeente op orde te brengen, liet eerder al weten dat deze actie hem 'witheet' had gemaakt. "Het was een stap in een reeks van acties. De stap zelf is op zo'n manier gebeurd dat ik er bijzonder boos om ben geworden", zegt Van Beek.

'Bewijs van onkunde'

De strijd over de financiën van Smallingerland speelt al langer. In 2020 dreigde de provincie de meerjarenbegroting van Smallingerland af te keuren, maar op het allerlaatste moment werd toch een oplossing gevonden. Met het besluit om de meerjarenbegroting en het omgaan met overschot op onderdelen van de begroting over het kerstreces heen te tillen, barstte bij Van Beek de bom.