Herstellen van long covid: een route vol onbekende paden

Longarts Jolanda Kuijvenhoven van ziekenhuis MCL in Leeuwarden heeft met collega's in Fryslân, Groningen en Drenthe een behandeltraject ontworpen. In de Post COVID poli fan het MCL, maar ook in ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum ziet ze patiënten die door de huisarts zijn doorverwezen.

Met een diagnose long covid gaan zij naar een gespecialiseerde fysiotherapeut, vaak ook een ergotherapeut en soms ook een ademtherapeut of diëtist.