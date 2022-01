Coronanieuws 29 januari: Achterstand RIVM opgelopen tot 122.000 positieve tests

Corona leidt tot een omslag in het denken over werk. Werknemers hebben ontdekt dat ze thuis veel flexibeler en autonomer kunnen werken dan ze gewend waren. "Veel mensen zijn tevreden over thuiswerken. Dat betekent dat ze in de toekomst echt meer te zeggen willen hebben over hun werkplek", zegt vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FNV in het FD.

Ze schermt met een onderzoek onder 5400 leden in voornamelijk de financiële sector, de overheid en de zorg. Thuiswerken bevalt goed tot heel goed, zegt driekwart. Tegen de 5 procent die uitsluitend op kantoor wil werken, staat 14 procent die dat alleen nog maar thuis wil doen. Linksom of rechtsom: ruim negen van de tien werknemers die nu twee jaar thuis hebben gewerkt, willen na corona meer te zeggen hebben over de plek waar ze werken.