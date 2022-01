Friezen willen weer graag uit eten; Havenmantsje moet zelfs mensen teleurstellen

Restaurant The Friezinn in het dorp Westhoek was vrijdag voor het eerst sinds de lockdown weer 's avonds open. Volgens eigenaar Douwe Gerlof Heeringa heeft een restaurant als dat van hem wel enkele dagen nodig om weer op te starten.

"Van de ene op de andere dag beginnen, is voor ons niet mogelijk. We werken met streekproducten. Die moet je eerst uit de streek ophalen." Ook duurt het weer even voordat alle semi-vaste medewerkers weer ingepland kunnen worden. "Dat komt wel weer goed, maar dat duurt even", vertelt Heeringa.