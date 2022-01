Tim Prins pakt wereldtitel bij junioren op 1.500 meter

In het Olympia Eisstadion in Innsbruck (Oostenrijk) reed de 18-jarige Jouster een tijd van 1.50,31. Het brons was voor de Noor Emil Pedersen Matre.

Op de 500 meter, eerder op de dag, moest Prins Wennemars wel voor laten gaan. Wennemars pakte het goud, Prins werd op 0,39 vijfde.

Jildou Hoekstra

Een vijfde plaats was er ook voor Jildou Hoekstra uit Jislum op de 500 meter. Zij was 1,01 seconde langzamer dan de winnares, Pien Smit.

De twee Friese talenten schaatsen zaterdag opnieuw in Innsbruck. Prins rijdt dan de 1.000 en de 5.000 meter, Hoekstra de 1.000.