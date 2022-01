Friese 'complotdocent' geschorst door Rijksuniversiteit Groningen

De universiteit laat een onafhankelijk onderzoek naar de klachten doen en tot die tijd mag Andringa niet lesgeven.

"Vastgesteld is dat door deze onrust de betrokken docent, Tjeerd Andringa, geen onderwijs kan geven zoals beide partijen dat willen. Daarom is besloten dat hij lopende het onderzoek en in afwachting van de uitkomst daarvan geen onderwijs zal verzorgen aan UCG", schrijft de RUG in een toelichting.