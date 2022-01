UNIS Flyers winnen in Den Haag

Na de eerste periode stond het 2-2. Ronald Wurm en Justin Evers zetten HIJS Hokij twee keer op voorsprong, maar Marc Nijland en Jasper Nordemann maakten al snel weer gelijk voor de ploeg uit Heerenveen.

Niet op het wedstrijdformulier

In de tweede periode werd niet gescoord. Opvallend was dat Flyersspeler Pipo Limnell halverwege de tweede periode van het veld moest. Hij stond niet op het wedstrijdformulier.

In de derde periode trokken de Flyers de wedstrijd naar zich toe. Roope Nikkilä maakt 2-3 en even later besliste Mark Hoekstra de wedstrijd (2-4).