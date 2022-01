"Bedankt voor de bloemen", Friezenkerk wil traditie in stand houden

De Friezenkerk bestaat al sinds de middeleeuwen en was lange tijd de opvangplek van pelgrims uit de Nederlanden. Het verzorgde altijd de bloemen wanneer de paus het Urbi et orbi uitspreekt. "Het is toch een prachtige traditie, voor Nederlanders en Friezen maar ook voor de wereldkerk", zegt de Nederlandse priester Antoine Bodar.

"De Friezenkerk is verantwoordelijk voor het aanbieden van de bloemen, nu dat dreigt op te houden staan we vooraan. We proberen een actie te ontketenen. De eerste sponsoren hebben zich al aangediend, we hopen dat deze traditie zich kan voortzetten."

Bloementuin

Er is een paar ton voor nodig, denkt Bodar, maar helemaal scherp heeft hij het niet. "In principe zou het nu al door kunnen gaan, maar in hoeverre weten we niet." Hoe groot het dan weer kon worden - of er bijvoorbeeld weer een bloementuin kan komen op het dienstplein - is niet zeker, zegt de Nederlandse priester.

De Friezenkerk is er voor alle Nederlanders, onderstreept Bodar. "We vragen natuurlijk ook aan Nederlanders om ook wat te geven. Er komen in onze kerk veel mensen uit Fryslân, dat zijn vaak ook mensen die niet gelovig zijn en ook veel protestanten, dus het is breder."

Sponsoren

Er zijn al een paar sponsoren gevonden voor de bloemen. Bodar: "Het is voldoende om dat op bescheiden, of minder bescheiden schaal, de zaak te continueren."