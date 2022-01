John de Mol gaat in gesprek met Fier over misstanden bij The Voice

De uitnodiging die begin deze week werd verstuurd, is direct geaccepteerd door De Mol. Dat was ook de hoop van Willemijn van Dam van Fier: "Ik ben heel blij met deze reactie. We hebben er zeker zin in om met hem het gesprek aan te gaan."

Praten met klanten

Ze hoopt De Mol duidelijk te maken wat de impact is van wat er is gebeurd: "Hij heeft erg veel kritiek gekregen naar aanleiding van het interview in het programma BOOS. Wij willen graag meedenken over hoe het anders kan."

Ze denkt dat De Mol daarvoor openstaat. "Dat hij wil praten, is een mooie eerste stap", zegt Van Dam. "Het is onze expertise. We hebben aangegeven dat het misschien goed is om te praten met de jongens en meisjes die wij hier als cliënten hebben. Om uit hun mond te horen wat het doet."

Veiliger op de werkvloer

Ze hopen bij Fier dan ook dat het veiliger wordt op de werkvloer. Dat het duidelijker wordt hoe je het beter kunt inrichten zodat het niet alleen loze woorden of protocollen zijn, maar dat het daadwerkelijk voor iedereen veilig voelt.

Het is nog niet bekend wanneer het bezoek plaats gaat vinden.