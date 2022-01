Politieke partijen zetten zich in voor buurtsuper Skoatterwâld

In een eerdere enquête bleek dat 88 procent van de wijkbewoners graag een supermarkt wil hebben. Frans Bianchi, voorzitter van de wijkraad: "Wij zijn niet verrast door de uitkomst. Dit is iets wat namelijk elk jaar weer als wens naar voren komt bij de wijkbewoners."

Toen de woonwijk werd gebouwd, is er in de bouwplannen wel rekening gehouden met een supermarkt middenin het centrum. Die ruimte is echter veel te klein en niet rendabel voor een supermarkt. Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt als school. Gemeentebelangen en D66 willen onderzoek laten doen of het gebouw geschikt is voor een buurtsuper.