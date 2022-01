Ellia Smeding: "Tijdens college keek ik naar de Spelen van vier jaar geleden"

Wat zijn de eerste Olympische Spelen die jij je kunt herinneren?

"Dat was 2008 in Peking. Ja, ik weet niet, ik zat ergens in de kantine van een camping. Op een scherm zag ik de openingsceremonie en ik dacht echt: wow dat is echt gaaf. Alles was synchroon met elkaar, met die dansjes en zo. Het was wel echt zo'n moment van: nu zijn de Spelen ook in Peking, dat zou wel heel gaaf zijn."

Zijn dat bijzondere herinneringen?

"Ja dat wel. In 2012 ben ik naar Londen afgereisd voor de Zomerspelen. Daar heb ik wedstrijden gezien van het hockeyen, volleybal. Het zijn niet mijn sporten, maar ik vind het wel super gaaf. Zo'n toernooi. Dat heeft wel indruk op mij gemaakt."

Als je echt terug gaat naar je allereerste Spelen, is dat dan Peking in 2008?

"Ja dat denk ik eigenlijk wel. Ik weet nog dat ik vier jaar geleden dat ik college had van mijn studie en toen keek ik tijdens mijn college die wedstrijden. Toen dat ik: dat is gaaf, daar wil ik over vier jaar staan."