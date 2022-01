Nieuwbouw Burgum niet meer bij sterrenwacht: 'verbijstering' op nieuwe locatie

Bij de sterrenwacht in Burgum zijn ze blij dat de nieuwbouwplannen op hun locatie niet meer zullen doorgaan. Dat werd woensdag besloten door de gemeenteraad van Tytsjerkeradiel.

"We zijn er blij mee, er is eindelijk wat bereikt", zegt Hans Molema van de sterrenwacht in Burgum. "We hebben lang moeten wachten en veel moeten kronkelen om alles op het rechte spoor te krijgen, maar uiteindelijk is de gemeenteraad akkoord gegaan met de amendementen. De woningbouw vindt niet direct plaats in de omgeving, in ieder geval niet zo massaal als eerst de bedoeling was."

'Waarnemen onmogelijk'

Dat is belangrijk, zegt Molema, want het licht dat van een woonwijk komt, maakt observeren zo goed als onmogelijk. "Er zouden eerst een stuk of 50 woningen, links en rechts, achter en voor, komen. Dan ben je helemaal ingebouwd en zie je er geen snars meer van. De straatverlichting en verkeersdrukte maken waarnemen onmogelijk."

"Als je niet zinvol kunt waarnemen, als je geen educatieve functie meer hebt, voor kinderen, voor bezoekers, dan kun je de tent wel sluiten", zegt Molema. "Dat hoeft gelukkig nog niet."