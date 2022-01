SC Cambuur legt Turkse aanbieding Kallon naast zich neer

Kallon heeft een aflopend contract bij Cambuur, waardoor hij na dit seizoen gratis kan overstappen naar een andere club. In deze transferperiode zouden de Leeuwarders nog geld van hem kunnen krijgen door hem te verkopen. Konyaspor is de nummer twee van Turkije en speelt, als het zo doorgaat, volgend seizoen in de Champions League. Kallon ziet om die reden een overstap wel zitten.

Drie ton

Cambuur wil tot nu toe alleen niet meewerken, ondanks een bod van zo'n drie ton van Konyaspor op de international van Sierra Leone.

Volgens technisch manager Foeke Booy wil de club Kallon niet laten gaan om twee redenen. Cambuur vindt het bod niet hoog genoeg en het is voor de club te kort dag om een goede vervanger voor Kallon te vinden. Cambuur was in een ver stadium met een nieuwe aanvaller, maar vrijdagmorgen is daar een streep door gezet.

Maandagavond om twaalf uur sluit de transferperiode. Cambuur zag met Filip Krastev en Sam Hendriks twee spelers weggaan. Daar staat de komst van Sekou Sylla en Patrick Joosten tegenover. Booy gaat ervan uit dat het voor Cambuur daar bij blijft tijdens deze transferperiode.