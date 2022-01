Verdachte in zaak Lisette Elzinga wordt vrijgelaten in afwachting van proces

De man werd opgepakt in verband met de dood van Lisette Elzinga in oktober vorig jaar. De man wordt verdacht van dood door schuld en een zededelict bij een andere vrouw, die ook aanwezig was toen het incident plaatsvond.

Man blijft verdachte

De man wordt na verhoor vrijgelaten. Het onderzoek gaat verder en de man blijft verdachte. "In Nederland geldt het uitgangspunt dat een verdachte het proces in vrijheid mag afwachten. Voorlopige hechtenis is slechts onder strikte voorwaarden mogelijk", geeft het Openbaar Ministerie aan.

Dergelijke voorwaarden zouden bijvoorbeeld gelden als er een aantoonbaar risico op herhaling bestaat, een risico op het belemmeren van het politie-onderzoek of voor feiten waar minimaal twaalf jaar gevangenisstraf op staat en sprake is van een zogeheten geschokte rechtsorde. Dat is in dit geval niet zo, schrijft het Openbaar Ministerie.