Musical De Tocht met een jaar uitgesteld: grond onder te bouwen theater vervuild

De première staat nu op de planning voor 1 oktober 2023. Zoals het nu lijkt kan pas volgende zomer begonnen worden met de bouw van het theater. De musical heeft al meer dan 20.000 kaarten verkocht. De organisatie verklaart het netjes te willen oplossen.

Teleurstelling

Het is een grote teleurstelling, want er werken zo'n 80 medewerkers aan, waaronder veel acteurs. Zij moeten alles weer omgooien om de musical later te kunnen opvoeren. De productie van de musical gaat door, maar de organisatie noemt het wel heel sneu voor het publiek.