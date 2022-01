GGD ziet meer besmettingen in groep 30-50 jaar: "Het gaat via kinderen naar ouders"

Er speelt wel een ander probleem "De laboratoriumcapaciteit die opgekocht is in Nederland, die is nu wel bereikt." Dat betekent dat de GGD wel genoeg testen af kan nemen, maar de landelijke laboratoria niet van alle testen die ze opgestuurd krijgen, de uitslag op tijd kunnen vaststellen.

Vaccinatie voor kinderen

De GGD'en zijn landelijk begonnen met het prikken van jonge kinderen. Het blijkt dat maar weinig ouders kiezen voor de vaccinatie. "Landelijk staat dat op 1,45 procent, als het gaat om kinderen die nu een prik hebben gekregen. In Fryslân ligt dat op 2,1 procent, net iets hoger."

De Graaf vindt het vooral belangrijk dat de mogelijkheid er is. "Voor kinderen is het ook minder ziekmakend. Het is echt een keuze voor de ouders."