Mondkapjes zorgen nog steeds voor problemen bij doven en slechthorenden

"De mondkapjes zijn heel onhandig, ten eerste al omdat het achter het gehoortoestel blijft haken", zegt Antoine Fonfille uit Leeuwarden. "Maar ook omdat je iemands lippen niet kan zien. Als je iemand aankijkt volg je iemands lippen, dat maakt de verstaanbaarheid lastig", legt de ervaringsdeskundige uit.

Fonfille is zelf ook slechthorend. "Als er omgevingsgeluid is, hoor ik het net alsof mensen praten achter een gesloten hoor", legt Fonfille uit. Het maakt dat hij zich soms buitengesloten voelt.

Anticiperen

Hij legt uit wat de gevolgen zijn. "Soms versta je niet wat mensen vragen. Dan anticipeer je op wat mensen vragen en dat is soms iets heel anders." En een oplossing ligt ook niet voor de hand. "Doorzichtige mondkapjes, in sommige winkels zie je dat al. Al komt het geluid daar soms niet door omdat er een scherm voor zit."

Schrijftolk

Naast in situaties bij de winkel of op straat, ervaren doven en slechthorenden ook meer problemen nu er steeds meer thuisgewerkt wordt.

Klaeske Tienstra uit Leeuwarden is jurist en heeft te maken met zwaar gehoorverlies. Het maakt dat digitale overleggen voor haar lastig te volgen zijn. "Dat is niet te verstaan voor mij. Ik mis geluid en- afhankelijk van hoe iemand in beeld komt- ook liplezen. Dus ik gebruik nu een schrijftolk voor die overleggen zodat ik kan meelezen wat er wordt gezegd."

Het helpmiddel werkt, maar zorgt er ook voor dat Tienstra niet goed mee kan praten. "Ik loop nog meer achter de feiten aan, omdat ik moet wachten op wat de tolk schrijft dus ergens op reageren is voor mij extra lastig, omdat ze dan alweer verder zijn", vertelt ze.

Mondkapjes op kantoor

Het is niet verplicht om mondkapjes te dragen op het werk, maar Tienstra denk er wel over na. "Als collega's op kantoor met mondkapjes op gaan lopen kan ik ook geen 1 op 1 gesprekken en kleine groepsgesprekken meer voeren totdat zij het mondkapje af doen. Ik maak me serieus zorgen over dat dit ingevoerd gaat worden, want ik kan 1 op 1 prima met collega's overleggen, maar niet met mondkapjes."

Volgens Tienstra is er één type mondkapje dat wel goed werkt. "Medisch goedgekeurde mondkapjes die doorzichtig zijn, waardoor spraakafzien mogelijk blijft."