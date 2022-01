Wie heeft de toverformule voor sc Heerenveen?

Op dit moment staat Heerenveen op een kleurloze tiende plaats in de eredivisie. Erevoorzitter Riemer van der Velde, onder hem haalde de club in 2000 nog de Champions League, zei dat hij zich zorgen maakt dat Heerenveen op korte termijn in degradatienood zal komen. De directeur van nu, Cees Roozemond, verkondigt op zijn beurt dat de club voor een nieuwe start staat.

In de media circuleren intussen diverse namen van nieuwe trainers, maar de vraag is of één van hen de 'toverformule' in handen heeft om Heerenveen weer tot leven te wekken.