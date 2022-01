Nog veel onzeker over het fietspaddebacle langs De Lende

Tussen Nijetrijne en De Blesse is een nieuw fietspad aangelegd, maar daar is schade aan ontstaan. Het pad is verzakt omdat de veengrond het gewicht niet aan kon. Met de aanleg bleek dat de draagkracht van de ondergrond minder was dan berekend. Daar kwamen ook nog een matige uitvoering en een droge zomer overheen, waardoor er scheuren ontstonden.

Vertraging

Het tweede deel gaat over het vervangen van het fietspad tussen De Blesse en De Hoeve. Door tal van oorzaken duurt het langer dan gepland. Ook dat betekent extra kosten, als is voor dit deel niet de gemeente, maar de provincie opdrachtgever.

De gemeente betaalt op voorhand wel bijna anderhalf miljoen mee. Het college heeft nog geen akkoord met de provincie over de hogere kosten. Het pad had in augustus 2021 al klaar moeten zijn.