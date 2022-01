Tytsjerksteradiel biedt gedupeerden van toeslagenaffaire een baan aan

Wie slachtoffer is geworden van de toeslagenaffaire in de kinderopvang en dit nog niet bij de gemeente Tytsjerksteradiel heeft gemeld, kan dat doen via deze pagina.

KEaRN Welzijn doet met name werkzaamheden in opdracht van de deelnemende gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld om jongerenwerk, buurthulp, vrijwilligers- en maatjesprojecten.

Anoeska de Vries: "It giet oan"

Eén van de gedupeerde ouders in het kindertoeslagenschandaal die als ervaringsdeskundige wordt ingezet, is Anoeska de Vries uit Garyp. Zij laat op Twitter weten er blij mee te zijn. Zij schrijft: "Na 2 jaar stil gestaan te hebben mag ik eindelijk aan de slag met datgene wat ik voor ogen had en waar ik ook heel hard voor heb moeten vechten. Het is gelukt, ik heb een baan mensen!"

De Vries hoopt dat meer mensen de waarde van ervaringsdeskundigen zien en het voorbeeld van Tytsjerksteradiel volgen.