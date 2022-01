Landelijk 74.085 nieuwe besmettingen | KNVB wil alle competities uitspelen

Vrijdag kunnen mensen voor het eerst sinds tijden weer polsbandjes halen in de Leeuwarder binnenstad, op het Zaailand en het Waadplein. In de lockdown was dit systeem tijdelijk stopgezet, omdat de horeca toch niet open mocht.

Voorzitter Ton Eijer van Koninklijke Horeca Nederland in Leeuwarden: "We zijn heel blij dat de horeca weer open mag, al is het beperkt tot 22.00 uur. Het is mooi dat de gemeente heeft geregeld dat we weer polsbandjes kunnen gebruiken op de vrijdag en zaterdag tussen 11.00 en 21.00 uur. Dat zijn de drukkere dagen, dan gaan veel mensen de stad in. Dan kunnen we het faciliteren."