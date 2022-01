Fryslân noteert bijna 9.500 besmettingen in één week | Studentenverenigingen mogen weer

Dankzij de versoepelingen mogen studentenverenigingen weer los, zo ook in Leeuwarden. "We zijn heel blij dat we weer open mogen", zegt Gijs Waasdorp van studentenvereniging Io Vivat. "We zitten nu op zo'n 600 leden, je wilt hen wel bezig houden. Er zijn huisfeestjes, maar de kern van de vereniging ligt wel in de kroeg. Nu komt iedereen elkaar weer tegen, de vibe is zo goed. Fantastisch."

80 plaatsen

Er wordt wel rekening gehouden met de coronaregels. "We werken nu met een kaartverkoop via onze website. Er zijn 80 plekken: wie het eerst komt, wie het eerst maalt", legt Waasdorp uit. "Maar beter met regels dan helemaal niet." Want de locatie moest lang dicht. Enkel de mensen van de kroeg kwamen er voor klein onderhoud of overleg.