Coronanieuws 28 januari: KNVB wil alle competities uitspelen

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 2.003 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het RIVM. De achterstand bij het registreren van positieve coronagevallen is groot, en is de afgelopen 24 uren verder opgelopen.

Het gemiddelde aantal besmettingen over de afgelopen zeven dagen geeft een beter beeld. In Fryslân ligt dat dagelijkse gemiddelde nu op 1.402 besmettingen. Donderdag lag het op 1.353 besmettingen, een week geleden op 928. In de afgelopen 24 uren zijn er geen sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Er zijn drie Friezen met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen.

Landelijk

Landelijk ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen op 74.085. Het gemiddeld aantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen is 61.105.