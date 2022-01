Fractievoorzitter GroenLinks Tytsjerksteradiel stapt op na commotie over kandidatenlijst

Scheepsma staat niet op die lijst, maar had aangeboden om een onverkiesbare plek in te nemen en daarmee de partij te steunen. Dat is niet gebeurd. Afdelingsvoorzitter Dirk van der Wal zag dat niet zitten. Hij vindt haar manier van oppositie voeren niet bij de partij passen.

"Onbehoorlijk"

In een ledenvergadering op 11 december werd over de kandidatenlijst van de verkiezingen gesproken. Daarbij ging het ook over de eventuele positie van Scheepsma op de lijst. Scheepsma was zelf niet aanwezig bij de vergadering. "Ik vind het onbehoorlijk om iemand te evalueren met als doel om diegene van de lijst te houden", zegt ze.

"Zowel procedureel als qua gedrag zijn er fouten gemaakt. Dat is voor mij de reden om te zeggen dat ik niet verder wil."

In een extra ledenvergadering is de kandidatenlijst opnieuw besproken en besloten dat Scheepsma er definitief niet op komt.

Hoop passie

Gebben ging er kort op in tijdens de raadsvergadering van donderdag. "Het zal voor de hele raad een gemis zijn. Mevrouw Scheepsma had altijd een hoop passie. En ondanks dat we het niet altijd eens waren, heb ik dat enorm gewaardeerd."

Pieter Vos is aangesteld als vervanger voor Scheepsma. Hij kon donderdag direct plaatsnemen in de zaal.