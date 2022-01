Plannen voor woonzorgcomplex voor dementerende op Thabor-locatie Sneek

Het bedrijf zou dat woonzorgcomplex dan maken voor de landelijke zorginstelling Het Gastenhuis. Die organisatie richt zich op de verzorging voor jong- en oud- dementerenden.

Inwonend echtpaar

Een 'Gastenhuis' wordt gerund door een inwonend echtpaar dat de zorg verleend. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de familie van de bewoners, de omgeving, gemeente en andere zorginstellingen.

Zo'n echtpaar is verantwoordelijk voor haar eigen vestiging en wordt gesteund door een vast team van medewerkers. De huur van een zorgappartement is ongeveer 850 euro per maand.

Het college van burgemeester en wethouders in Súdwest-Fryslân is positief over de plannen en steekt geld in een haalbaarheidsonderzoek.