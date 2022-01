Minder winkels en parkeerplekken moeten centrum Drachten aantrekkelijker maken

"Op het moment dat je zegt: daar gaan we niet meer in investeren of daar moet de winkelfunctie verdwijnen tot een andere functie, gaat dat bij sommige mensen pijn doen. Wat we met z'n allen moeten doen, is degene die de nadelen ondervindt erin meenemen en dat we die collectief gaan helpen."

Wonen boven winkels

Er zijn veel minder woningen in het centrum van Drachten dan in vergelijkbare plaatsen. Daar kan wat aan gedaan worden met appartementen boven winkels of nieuwbouw. Onder andere aan het Molenein en de entree Noarderbuert/Vogelzang.

Cultuur en geschiedenis bieden kansen om de identiteit van Drachten te versterken en het daarmee aantrekkelijker te maken voor bezoekers in het centrum. In Drachten is een rol weggelegd voor instellingen zoals historische vereniging Smelnes Erfskip, poppoadium Iduna en Philips. Museum Drachten heeft deze week subsidie gekregen om in het centrum te kunnen blijven.

Muziek, evenementen en kunst op straat

Muziek en culturele evenementen op straat maken het levendiger. Kunstwerken kunnen onaantrekkelijke straten en de entree van het centrumgebied opfleuren. De centrumvisie moet na de verkiezingen door een nieuwe gemeenteraad vastgesteld worden.