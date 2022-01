ChristenUnie schorst raadslid Tytsjerksteradiel na verdenking zedenmisdrijf

"Ik kan me op geen enkele manier voorstellen hoe heftig het is wat de betrokkenen - slachtoffer, familie en vrienden - op dit moment moeten doormaken. Ik wens hen kracht toe en hoop dat er ook echt recht mag worden gesproken in deze vreselijke situatie."

Van E. werd op 25 november aangesteld als tijdelijk raadslid, als vervanging van een raadslid dat door ziekte thuis zit. Hij zou tot 17 februari raadslid blijven.

Geen contact

Op 6 januari meldde Van E. per e-mail aan de ChristenUnie-fractie dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden zijn werkzaamheden per direct neerlegde en zich terugtrok van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen.

"Ondanks pogingen van de kant van de ChristenUnie, kregen we tot op de dag van vandaag geen contact meer met Edwin en kwam er geen verdere duidelijkheid over de reden van het neerleggen van zijn werkzaamheden."