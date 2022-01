Shorttracker Sven Roes: "De Olympische Spelen zijn supersick"

Wat kun je je nog herinneren van de Olympische Spelen?

"Het was geniaal om het te kijken. Dan zat ik op school. Dan zie je 'dinsdag om kwart over twaalf shorttrack.' En dan denk je: shit ik ben op school. Dan pak je de tablet er even bij en dan ga je kijken. Ja, het is wel supersick, om dat überhaupt te zien."

Dat zat er altijd wel in?

"Ja, zeker. Ook op het mbo, even Ipadje er bij en dan lekker kijken. Het zijn toch voorbeelden waar je naar kijkt. En uiteindelijk wil je daar zelf ook wel een keer staan natuurlijk."

Weet je nog wat de eerste Spelen waren die je hebt gezien?

"2010. Was dat Vancouver? Toen viel er iemand van Nederland bij de start of zo? Ik weet het niet meer. Of was dat 2014? Ik heb in 2010 wel gekeken. Ik was wel echt fan van Apollo Ohno. Een Amerikaan. Een mooie techniek. Hij was ook echt wel een mannetje. Dat ben ik totaal niet, zo'n machoman. En dan heb je Sven, zo'n onzeker mannetje. Of nou ja, onzeker ook weer niet. Maar ik was niet zo van: kijk mij."