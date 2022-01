Werkstraf voor vrouw uit Terwispel die geld van Channing Tatum zou hebben gekregen

145.000 eur en in de bijstand

De vrouw kreeg in 2018 ineens 145.000 euro op haar rekening gestort. Het grootste deel van het bedrag sluisde ze snel door naar de spaarrekening van haar zoon en de bankrekening van haar ouders. De vrouw zat in de bijstand en had aan de gemeente door moeten geven dat ze een groot bedrag geld op de rekening had.

Vrijgesproken van witwassen

Ze werd vrijgesproken van witwassen van het geld. Het bleek volgens de rechtbank niet dat de vrouw op de hoogte was van de criminele afkomst van het geld. Het geld kwam van een bedrijf uit Japan en door een hack op de rekening van de Terwispelse terecht. Hoe de criminelen bij de verdachte terecht kwamen, is niet duidelijk geworden.

De vrouw had op de zitting verklaard dat de Amerikaanse acteur Channing Tatum contact met haar had gezocht. Hij had haar de indruk gegeven dat hij haar financieel wilde helpen. Uiteindelijk zou ze bedreigd en geïntimideerd zijn.