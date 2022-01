HEA! In de voetsporen van Jolke

Wie kent hem niet, kroegbaas Jolke Nijenhuis van café Spaltenbrêge in Terwispel? In de zomer van 2020 overleed de kleurrijke café-eigenaar plotseling. Dochter Gerdien Nijenhuis wist eerst eigenlijk niet wat ze met het café moest beginnen. Zelf werkt ze in de zorg en haar man is hovenier. Maar toch kroop het horecabloed waar het niet kan gaan: na een flinke verbouwing gaat het café straks weer open. Met Gerdien achter de bar. En Jolke, die is niet ver weg.