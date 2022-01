Steeds meer Friese meisjes doen eindexamen in exacte vakken

Vorig jaar had ruim 23 procent van de vrouwelijke eindexamenkandidaten een technisch vakkenpakket met natuurkunde, scheikunde of techniek. Dat is een toename van vijf procent vergeleken met vijf jaar eerder. In de gemeente Harlingen kozen meisjes het vaakst voor een bètavakkenpakket: meer dan een derde.

Het onderzoek werd verricht door online opleidingsinstituut Laudius. Zij zetten de profielkeuze van eindexamenkandidaten op een rijtje. Bij de Friese jongens is de interesse in technische vakken ook toegenomen, maar minder sterk dan bij meiden.