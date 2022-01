Kleine 200 fans zien SC Cambuur verliezen van Heracles Almelo

De tweede helft begon met vier nieuwkomers bij Cambuur. Maxim Gullit, Jasper ter Heide, Michael Breij en Tamas Kiss kwamen in het veld voor Erik Schouten, Robin Maulun, Jamie Jacobs en Doodeman. In de tweede helft maakte David Sambissa, net terug van de Afrika Cup, ook nog zijn opwachting.

0-1 Laursen

De Almeloërs openden de score in de 59ste minuut. Nikolai Laursen kon van rechts naar binnen komen en schoot de bal in de verre hoek: 0-1. Twintig minuten voor tijd had Bangura de gelijkmaker op de voet, maar hij schoot de bal tegen Heracles-keeper Janis Blaswich. Even later haalde Bangura in het eigen zestienmetergebied een kopbal van de lijn.

Gescoord werd er daarna niet meer. De clubs in de eredivisie spelen dit weekend geen wedstrijd. Het eerstvolgende duel van Cambuur is volgende week zaterdag uit tegen FC Utrecht.