Klachten over complottheorieën: RUG wil geen colleges kritisch denken van Andringa meer

Geluidsoverlast F-35

Andringa (57 werd geboren in Leeuwarden. Hy groeide op Beetsterzwaag, promoveerde in wiskunde en natuurwetenschappen en was groepsleider Soundscape & Auditieve Cognitie. Hij staat bekend als een baanbrekend specialist op het gebied van akoestiek, geluidswaarneming en het effect daarvan op mensen. In dat kader liet hij zich het afgelopen jaar kritisch uit over de gevolgen van de geluidsoverlast van F-35-vliegtuigen op de Leeuwarder vliegbasis voor mens en dier.

Geen doorsnee docent

Andringa is zeker geen doorsnee docent. In zijn profiel noemt hij zichzelf een 'onafhankelijke denker'. Als zodanig heeft ook een reputatie opgebouwd onder zijn studenten. Naast critici zijn er ook studenten die met hem weglopen omdat ze vinden dat ze veel aan zijn colleges hebben gehad.

Naar aanleiding van klachten van studenten in 2020 heeft de universiteit de colleges 'kritisch denken' van Andringa een tijd kritisch gevolgd en besloten dat hij dat vak niet meer mag geven. De universiteit volgt ook de andere activiteiten van Andringa kritisch en zal hier in de loop van dit studiejaar een besluit over nemen.

Antisemitisme en kakistokrasie

Wat Andringa door de studenten die over hem klagen wordt verweten, is niet mis. Er worden woorden gebruikt als 'antisemitisme' en ook het propageren van ideeën over 'kakistokrasie', een systeem waarbij de schurken het voor het zeggen hebben en daar ook misbruik van maken.

Andringa is een volstrekt autonoom denker. Als iedereen vaccinaties en coronamaatregelen bepleit, dan past het helemaal bij Andringa om daar kritische kanttekeningen bij te zetten en dergelijke praktijken ook in het openbaar te betwijfelen.

Volgens sommige studenten zou Andringa hierin te ver zijn gegaan en hun zijn mening opleggen. Dat laatste mag natuurlijk niet, want ook studenten moeten vrij zijn om hun eigen mening te vormen, ook als die indruist tegen de mening van een docent.