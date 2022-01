Provincie: zorgen gemeenten over rechtstreekse trein Leeuwarden-Groningen onterecht

Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel werden eind vorig jaar verrast door het voornemen van de provincie een rechtstreekse trein tussen beide provinciehoofdsteden te laten rijden. Zo'n directe verbinding mag niet ten koste gaan van de huidige sneltreinen, zo stelden de Noordoost-Friese gemeenten richting Gedeputeerde Streaten.

Bovenop het bestaande aanbod

Volgens Gedeputeerde Staten is er sprake van een ' verkennend onderzoek ' naar de mogelijkheid van rechtstreekse treinen. Het is de bedoeling dat die bovenop het bestaande aanbod komen van twee sneltreinen en twee stoptreinen per uur tussen beide provinciehoofdsteden, benadrukken Gedeputeerde Staten.

De provincie wil verder met de gemeenten in gesprek over de huidige sneltreinstops. De evaluatie daarvan was uitgesteld. Het gaat dan over twee sneltreinstops in Feanwâlden en eentje in Buitenpost. Mogelijk moet dat anders.