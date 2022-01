Nederlandse en Duitse Waddeneilanden sturen brief naar ministeries om gaswinning

De brief gaat over de voorgenomen gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog en andere dreigende gaswinning in en rondom de Waddenzee.

Volgens de burgemeesters van de acht eilanden is gaswinning in strijd met de klimaatdoelen. Bovendien zou de gaswinning unieke natuurgebieden in zowel Nederland als Duitsland bedreigen.

Geen toestemming verlenen

De burgemeesters van de acht Waddeneilanden verzoeken de ministers geen toestemming te verlenen aan nieuwe gaswinningsplannen in en om de Waddenzee en de Waddeneilanden. "We moeten geen nieuwe plekken aanboren op zoek naar een oude bron van vervuilende energie", vinden de burgemeesters.

De Waddenburgemeesters kunnen zeggen met klem dat zij zich al een lange tijd inzetten voor duurzaamheid en voor het klimaat. De eilanden hebben meerdere duurzaamheidsdoelstellingen en werken daarin ook samen.

'Klap in het gezicht'

"Een verdere uitbuiting van fossiele energiebronnen in deze huidige tijd leidt daarom niet alleen tot onbegrip, het voelt als een klap in het gezicht van alle partijen die hard werken om de gevolgen van CO2-verrijking te verminderen en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie", is te lezen in de brief.

"Het bouwen van een booreiland vlakbij de Waddenzee en andere kwetsbare natuurgebieden brengt gevoelige ecosystemen én het bestaan van de mensen die hier wonen in gevaar. Dat gevaar schuilt overigens niet alleen in de exploitatie van dergelijke installaties, maar ook in mogelijke ongevallen met directe gevolgen voor natuur en milieu", zo schrijven de burgemeesters.