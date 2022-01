Experiment gemeente Leeuwarden: schulden van honderd huishoudens worden kwijtgescholden

Het gaat dan om huishoudens die 'om een doorbraak vragen'. Dat staat in de visie 'Armoede en Schuldhulp' die woensdag is aangenomen.

Met het experiment verwacht het college van burgemeester en wethouders dat inwoners door het wegvallen van schulden en stress, aan persoonlijke doelen kunnen werken. Dat zou vervolgens weer helpen bij het terugdringen van de maatschappelijke kosten van schulden.

Bikkelharde toezegging

Diverse raadsleden hadden nog wel wat kanttekeningen bij het experiment en wilden een motie indienen. Zo wilden de ChristenUnie -en CDA-fracties graag dat er vooraf meer kaders werden vastgesteld voordat het nieuwe experiment van start gaat.

Maar na tweede 'bikkelharde' toezegging van de verantwoordelijk wethouder dat hij de raad zou betrekken bij de plannen voor het experiment, is de motie ingetrokken.

Bijstand

Twee andere moties, over de bijstand, werden wel aangenomen. Dat maakt dat het college nu onderzoek gaat doen naar scholingsmogelijkheden voor mensen in de bijstand. Daarnaast gaat het college kijken of het baat heeft om mensen in de bijstand deels toe te staan om naast de uitkering te werken.