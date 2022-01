Volt werkt aan een Friese afdeling, maar doet nog niet mee aan verkiezingen

Volt is na de verkiezingen gestart in Fryslân om een team op te zetten. Er was sinds de Europese Parlementsverkiezingen van 2019 al een Team Leeuwarden, maar dat viel toen nog onder de vleugels van Volt in Groningen.

"Op dit moment heeft Volt zo'n 250 leden in Fryslân", schat woordvoerder Jorn Aardema van Volt Fryslân in. "Er is een kernteam van zo'n acht mensen dat aan de afdeling werkt, maar daaromheen zijn verschillende leden actief op deelgebieden."