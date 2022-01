Boze schaatsbondscoach Coopmans wil praten met Jillert Anema

Ook Coopmans zelf komt er niet goed vanaf. De bondscoach wil in Beijing om de tafel met Anema en zijn assistent Arjan Samplonius en ook met de achtervolgingsploeg bij de vrouwen, bevestigt een woordvoerder van de KNSB berichtgeving van De Telegraaf daarover.

Geen gesprek op luchthaven

Het moment van de videoserie komt op een ongelegen moment voor TeamNL. De sporters arriveerden donderdag in China voor de Olympische Spelen, die volgende week vrijdag beginnen. Coopmans en Anema gingen direct na aankomst op de luchthaven nog niet met elkaar in gesprek. Ze zaten in de aankomsthal enkele rijen bij elkaar vandaan, in afwachting van hun koffers.

'Ik schrok ervan'

"Ik vind het onthutsend en weinig verheffend", zei Coopmans tegen De Telegraaf over de videoserie. Coopmans kwam begin december bij wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City hard ten val. Dat moment zit ook in de serie. "Ik wist niet wat ik zag", zegt Coopmans.

"Het leek een soort leedvermaak over mijn valpartij. Dat soort dingen kunnen echt niet, hè. Dit is niet volgens de olympische gedachte en de normen en waarden die we nastreven binnen TeamNL. Om eerlijk te zijn, ken ik Arjan Samplonius zo ook niet. Ik schrok ervan."

Ploegenachtervolging

Coopmans is niet alleen boos over opmerkingen die over hem gaan, maar vooral ook over wat er wordt gezegd over Wüst en haar deelname aan de achtervolgingsploeg (met Schouten en Antoinette de Jong). Wüst zou in Salt Lake City niet hebben gehandeld in het teambelang en haar ploeggenoten niet op de juiste momenten in de rug hebben geduwd.

Aan het einde van de aflevering wordt Schouten gevraagd of ze denkt dat het goed komt met de ploegenachtervolging. Dat ligt eraan wie de bondscoach selecteert", zei ze daarop, waarmee ze lijkt te zeggen dat Wüst niet in het team moet.