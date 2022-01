Polsbandjes terug in Leeuwarden | Minder NS-treinen door ziekte en quarantaine

Vanaf 7 februari laat de NS minder treinen rijden. Dat komt omdat er steeds meer medewerkers thuis zitten: in isolatie met een coronabesmetting of in quarantaine doordat men contact met iemand had die besmet is.

Waar normaliter zes treinen per uur rijden, worden dat er vier. Waar het vier zijn, worden het er twee. Het zou voor bijvoorbeeld de verbinding tussen Leeuwarden en Heerenveen betekenen dat er nog maar tweemaal per uur een trein rijdt in plaats van vier.

Zo wil de NS de ziektemeldingen opvangen. De maatregelen worden stap voor stap genomen, op 21 februari wil de NS alle aanpassingen hebben doorgevoerd.