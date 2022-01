Nederland kleurt voor elfde week op rij donkerrood, minste besmettingen in Fryslân

Nederland kleurt donderdag in elk geval weer volledig donkerrood op de Europese coronakaart, voor de elfde week op rij. De provincie Noord-Holland is weer de grootste brandhaard. In de afgelopen twee weken zijn daar bijna 119.000 inwoners positief getest. Omgerekend komt dat neer op zo'n 4126 gevallen op elke 100.000 mensen. Dat is bijna 35 procent hoger dan bij het overzicht van vorige week. In Amsterdam is ongeveer een op elke twintig inwoners momenteel besmet.

Na Noord-Holland volgt de provincie Utrecht. Daar zijn in de afgelopen twee weken 3639 op elke 100.000 inwoners positief getest. Daarna komen Zuid-Holland (3497), Zeeland (3138), Overijssel (3014), Noord-Brabant (2885), Flevoland (2840), Groningen (2595), Gelderland (2567), Limburg (2108), Drenthe (2068) en Friesland (2013). Voor het eerst komen alle twaalf provincies uit boven de grens van 2000 per 100.000, oftewel 2 procent van alle inwoners.